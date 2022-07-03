مجلس النواب يحيل مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة للمجلس-اليوم الأحد – مشروع قـانون مُقدم من النائبة أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مكافحة زواج الأطفال،

إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية ، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، وحقوق الإنسان.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، الأعضاء بالالتزام خلال الجلسات العامة المتبقية من عمر دور الانعقاد الثانى.



وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن موجها كلامه للأعضاء : اقترب موعد انتهاء الجلسات البرلمانية وستحصلون على إجازة لتعودوا إلى دوائركم وتلتقون بالجماهير ، مضيفا : علينا بالالتزام لتحصلوا على الإجازة والتى ستكون بداياتها مع إجازة عيد الأضحي المبارك.