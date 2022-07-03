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مجلس النواب يحيل مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة

خلال الجلسة العامة اليوم الأحد

مجلس النواب يحيل مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:20 م, الأحد, 3 يوليو 22

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة للمجلس-اليوم الأحد – مشروع قـانون مُقدم من النائبة أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مكافحة زواج الأطفال،
إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية ، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، وحقوق الإنسان.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، الأعضاء بالالتزام خلال الجلسات العامة المتبقية من عمر دور الانعقاد الثانى.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن موجها كلامه للأعضاء : اقترب موعد انتهاء الجلسات البرلمانية وستحصلون على إجازة لتعودوا إلى دوائركم وتلتقون بالجماهير ، مضيفا : علينا بالالتزام لتحصلوا على الإجازة والتى ستكون بداياتها مع إجازة عيد الأضحي المبارك.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:20 م, الأحد, 3 يوليو 22