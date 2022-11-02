مجلس النواب يحيل مشروع قانون إنشاء «الأعلى للوعى» إلى لجانه النوعية

أحال مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاربعاء ، برئاسة المستشار الدكتور حتفي جبالي ،مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء المجلس بشأن إنشاء المجلس الأعلي للوعى إلى اللجان البرلمانية المختصة والتي تشمل لجنة التضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان .



ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول عدد من الملفات الخاصة بالتنمية المخلية .وذلك فى حضور الوزير المختص اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .

وتتضمن أبرز طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الاعضاء تحركات الدولة لمواجهة البناء العشوائي والمخالف وكذلك الإجراءات المتخذة لمواجهة البناء العشوائي ،ومستجدات ملف التصالح فى مخالفات البناء،و وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية ،وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القري ،وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية ،والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة اجمعها وإعادة تدويرها وخطة التعامل مع الأمطار والسيول ،والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية ،ويصل عددها لنحو 106 أداة رقابية .

و عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي ،وأخري تتعلق بقرار غلق المقاهي والمحلات .

وكذلك فرض ضرائب ورسوم إضافية على يفط المحال التجارية وغياب التخطيط العمراني وانتشار العشوائية بمحافظة الإسكندرية .

, شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء أهمية الالتزام بالمدة المحددة لكل نائب، وكذلك عدم الخروج عن موضوع الأداة الرقابية الموجهة للوزير المختص.

وقرر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، منح كل نائب له طلب إحاطة دقيقتين للحديث، و3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، وكذلك رؤساء اللجان النوعية.

وأوضح رئيس المجلس، أن هناك نواب يسافرون عقب الجلسة وهناك اجتماعات لجان نوعية، قائلا: لذلك لابد من الحرص على وقت المجلس.

ومازح رئيس مجلس النواب الأعضاء، قائلا: “قطر الصعيد هيفوت زملائكم النواب”.