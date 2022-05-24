مجلس النواب يحيل مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري الي لجنة مشتركة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس – اليوم الثلاثاء- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري (بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية) إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

ومن المقرر ان تشهد اعمال الجلسة العامة في مجلس النواب ، اليوم عددا من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى.

وتتضمن تلك الأدوات الرقابية كالتالي:

1- طلبات إحاطة وأسئلة عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات.

أ- طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو أحمد السجيني

2- العضو محمد بدراوي

3- العضو عبد النعيم حامد

4- العضو نافع عبد الهادي

5- العضو منى عمر

6- العضو أحمد إسماعيل

7- العضو سامية توفيق

8- العضو نشأت فؤاد عباس

9- العضو أحمد خليل خير الله

10- العضو أشرف حاتم

11- العضو محمد البرتقالي

12- العضو طارق الطويل

13- العضو صفاء جابر عيادة

14- العضو سليمان عطيوي

15- العضو علي العساس

16- العضو محمد راضي

17- العضو أحمد الشريف

18- العضو علي بدر

19- العضو سامح حبيب

20- العضو العربي فؤاد

21- العضو أمين مسعود

22- العضو بلال النحال

23- العضو أحمد الشناوي

24- العضو سيد نصر

25- العضو لطفي شحاتة

26- العضو ابتهاج الطوخي

27- العضو فؤاد أباظة

28- العضو أحمد يحيى الجحش

29- العضو أمل زكريا قطب

30- العضو مجدي سيف

31- العضو سامي سليم

32- العضو عفاف زهران

33- العضو وليد فرعون

34- العضو حسن المير

35- العضو أحمد حته

36- العضو ولاء التمامي

37- العضو سامي كامل

38- العضو أحمد الحديدي

39- العضو رشا أبو شقرة

40- العضو طارق السيد

41- العضو محمد نجيب خالد نور الدين

42- العضو محمد زكي

43- العضو أشرف الشبراوي

44- العضو مروه هاشم

45- العضو حموده محمد حموده

46- العضو عبد المنعم إمام

47- العضو أحمد الطيبي

ب - أسئلة مقدمة من:

1- العضو عبد الباقي تركيا

2- العضو عمرو درويش

3- العضو سحر بشير

2- طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها.

أ – طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو شادية خضير

2- العضو محمود البرعي

3- العضو عمرو رشدي

4- العضو محمد الكومي

5- العضو ايلاريا سمير حارص

6- العضو عصام العمدة

7- العضو أحمد جعفر

8- العضو وائل الطحان

9- العضو حسن عمر حسنين

10- العضو شيرين القشاش

11- العضو حسام المندوه الحسيني

12- العضو سناء السعيد

13- العضو محمد صلاح أبو هميلة

14- العضو هشام حسين

15- العضو أحمد سعد نويصر

16- العضو أسماء سعد الجمال

ب - سؤال مقدم من: السيد العضو أحمد بلال البرلسي جـ - طلبا مناقشة عامة مقدمان من:

العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث. العضو ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

3- طلبات إحاطة وسؤال عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو عبد الله علي مبروك

2- العضو عبد الحميد دمرداش

3- العضو عادل عامر

4- العضو إبراهيم نظير

5- العضو السيد رحمو

6- العضو عبد المنعم عبد العليم

7- العضو رضا غازي

8- العضو مكرم رضوان

9- العضو سهام بشاي

10- العضو رفعت شكيب

11- العضو علي الدسوقي

12- العضو مجدي الأمير

13- العضو أحمد أبو زيد

14- العضو رياض عبد الستار

15- العضو أحمد إدريس

16- العضو مصطفى محمود مصطفى

17- العضو ناصر عطية

18- العضو نادر عبده

ب – سؤال مقدم من: العضو محمد راضي

4- طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

أ – طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو يونس عبد الرازق

2- العضو طه الناظر

3- العضو طلعت عبد القوي

4- العضو سعودي عبد الرحمن

5- العضو محمد الجمال

6- العضو أيمن معاذ

7- العضو محمد حمدي دسوقي

ب – سؤال مقدم من: العضو إيهاب عبد العظيم

جـ – طلبا مناقشة عامة مقدمان من:

العضو عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء. العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين.

5- طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة.

أ – طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو أبو العباس التركي

2- العضو أيمن محسب

3- العضو زكريا حسان

4- العضو محمد الصمودي

5- العضو جمال الشورى

6- العضو إيهاب عبد العظيم

7- العضو فتحي قنديل

8- العضو نور أبو ستيت

9- العضو هاني خضر

10- العضو كمال عبد الحليم عطية

11- العضو مصطفى خالد

12- العضو عصمت زايد

13- العضو السيد شمس الدين

ب – أسئلة مقدمة من:

1- العضو أحمد الشيشيني

2- العضو آمال عبد الحميد

3- العضو رحاب الغول

جـ – طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء.

6- طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.

أ – طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو خالد أبو نحول

2- العضو مجدي ملك

3- العضو محمد نشأت العمدة

4- العضو عبد الباسط الشرقاوي

5- العضو سليمان وهدان

6- العضو سحر صدقي

7- العضو رحاب الغول

ب – سؤال مقدم من: العضو محمد الصمودي

جـ – طلب مناقشة عامة مقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.

7- طلبا إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار والسيول.

أ – طلبا إحاطة مقدمان من:

1- العضو محمود قاسم

2- العضو عبد الفتاح يحيى

ب - سؤالان مقدمان من:

1- العضو محمود عصام موسى

2- العضو محمد حسين الحمامي

جـ – طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أحمد رمزي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول.

8- طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات.

أ – طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو محمد الحسيني

2- العضو شريف الورداني

3- العضو محمود سعد

4- العضو سحر بشير

5- العضو علي عبد الونيس السواح

6- العضو هند رشاد

7- العضو ايفلين متى

8- العضو أحمد العرجاوي

ب – سؤالان مقدمان من:

1- العضو أشرف أبو الفضل

2- العضو مارسيل سمير

جـ – طلب مناقشة عامة مقدم من العضو الطاهر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

9- طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية.

أ – طلب إحاطة مقدم من: العضو أحمد حمدي خطاب

ب – طلب مناقشة عامة مقدم من العضو ميرفت عازر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

10- طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن إنشاء وتطوير المجازر الآلية بجميع المحافظات.

أ – طلب إحاطة مقدم من: العضو محمد الجبلاوي

ب – طلب مناقشة عامة مقدم من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المجازر الآلية في جميع أنحاء الجمهورية.

11- طلبا إحاطة عن إنشاء وصيانة أنفاق وكباري المشاه، مقدمان من:

1- العضو الطاهر عبد الحميد

2- العضو حاتم عبد العزيز

12- طلبا إحاطة عن تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين رغم سدادهم لمقدمات الحجز، مقدمان من:

1- العضو محمد طلبة

2- العضو حسام أبو زيد

13- طلبا إحاطة عن انهيار مخر السيول بقرية سنور شرق النيل مركز بنى سويف مما تسبب فى غرق القرية وانهيار المنازل وتلف المحاصيل الزراعية، مقدمان من:

1- العضو محمد رجب

2- العضو رمضان أبو حسان

14- طلبا إحاطة وسؤال عن دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى:

أ – طلبا إحاطة مقدمان من:

1- العضو بهاء الدين أبو الحمد عثمان

2- العضو أماني الشعولي

ب – سؤال مقدم من: العضو محمد فايد

15- طلبات إحاطة وسؤالان عن تنظيم تبعية وضم القرى والعزب.

أ – طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو الحسيني جلال

2- العضو هاني أباظة

3- العضو محمود نجيب مشعل

ب – سؤالان مقدمان من:

1- العضو محمد الحوفي

2- العضو علي العساس

16- طلبات إحاطة مقدمة من:

العضو محمد عزت عرفات، عن ضرورة إعادة تشغيل الورش بالوحدات المحلية بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت لتكون ورش منتجة.

العضو مصطفى بكري، عن تراخي الوزارة عن فسخ العقد مع الشركة السعودية – المصرية في بيع شيراتون الغردقة لعدم وفاء المستثمر بالتعاقد.

العضو علاء جعفر، عن وجود دورات مياه وسط مدينة الشهداء محافظة المنوفية مما يشوه المظهر الحضاري للمدينة.

العضو حسن عبد الوهاب عيسى، عن توقف أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة ميت أبوغالب بدمياط مما يعد إهدار للمال العام.

العضو حمدي أبو خشيم، عن انشاء وحدة محلية بقرية الثامنة بذور (محطة 2- أبو المطامير – محافظة البحيرة).

العضو أحمد مقلد، عن التجاوزات القانونية والادارية لمحافظة مطروح ضد جمعية الاندية الاجتماعية والثقافية بمطروح (النادي الاجتماعي ).

العضو محمد عبد العليم داود، عن تطوير ميدان الشيخ إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

العضو فاطمة سليم، عن قرار رئيس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 الصادر بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة.

العضو إيرين سعيد، عن ندرة المراحيض العامة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

العضو نشوى الديب، عن انتشار عربات الكارو وما تمثلة من مظهر غير حضاري.

العضو ألفت المزلاوي، عن سبل تفعيل قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية.

العضو علي بدوي، عن قيام أجهزة محافظة قنا بإزالة زراعات إحدى الشركات رغم صدور كتاب دوري من وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظات بعدم إزالة أي أراضي بها زراعات أو بنية تحتية.

العضو محمود عصام موسى، عن التعسف في منح تراخيص عربات الطعام المتنقلة للشباب.

العضو ياسر الهواري، عن تضرر شركة جى كى أم هوتليز والتى تمتلك فندق جولدن أن مون سابقا من تعنت حى العجوزة وتحرير عدة محاضر مخالفات.

العضو أحمد فرغلي، عن قيام حي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد بإزالة التأمينات الحديدية التي يضعها المواطنون بغرض التأمين والحماية.

العضو مرثا محروس، عن عدم ترخيص دور الرعاية في منطقة الزيتون – محافظة القاهرة.

العضو محمد لبيب، عن عدم تسليم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لأراضي الظهير الصحراوي للأهالي بالأحايوة شرق – أخميم – محافظة سوهاج.

العضو صابر عبد القوي، عن المبالغة في تسعير أراضي أملاك الدولة بمركز أشمون محافظة المنوفية.

العضو علاء عابد، عن عدم توافر اتوبيسات هيئة النقل العام.

العضو مصطفى سالم، عن قيام محافظ سوهاج بتعيين أكثر من نائب لرؤساء المدن والأحياء بمحافظة سوهاج.

العضو أحمد حجازي، عن خطة تطبيق اللامركزية بالمحافظات للقضاء على الفساد بالمحليات.

17- سؤال مقدم من العضو هدى عبد الستار، عن قرار إزالة مقابر الإمام الشافعي.

18- طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

العضو محمد الكومي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية.

العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الوحدات المحلية والقضاء على البيروقراطية.

العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية.

العضو أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.