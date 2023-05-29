مجلس النواب يحيل مشروعي قانون إنشاء نقابة الإنشاد الديني وتعديلات «التعليم» للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم الإثنين، مشروعي قانونين مُقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعدادتقارير بشأنهما، وهما:

1) مشروع قـانون مُقدم من النائبة آيات الحداد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة الإنشاد الديني إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة،الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قـانون مُقدم من النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.