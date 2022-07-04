مجلس النواب يحيل مشروعي قانونين إلى لجانه النوعية.. تعرف عليهما

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة اليوم الإثنين، مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما.

وفيما يلي مشروعات القوانين التي تمت إحالتها خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين:

1) مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، والذي تمت احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قـانون مُقدم من النائبة سهير عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أهلية الزواج والذي تمت احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية ، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، وحقوق الإنسان.