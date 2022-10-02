مجلس النواب يحيل تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات إلي لجنة مشتركة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس(3 )مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ، وهي :

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه بتاريخ 5/3/2020 في ذات الشأن.



2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه بتاريخ 22/1/2022 في ذات الشأن (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة).