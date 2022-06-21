مجلس النواب يحيل تعديلات قانوني التمويل الاستهلاكي والمشروعات المتوسطة والصغيرة للجنة مشتركة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس،اليوم ، 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة،وقرار جمهورى باتفاقية دولية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ،

وتضمنت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال والذي تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.

بالاضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 والذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

إلي جانب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022 والذي أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.