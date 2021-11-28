مجلس النواب يتلقى إخطارا من وزير الداخلية بوفاة النائب أحمد زيدان

أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تلقي المجلس إخطارا من وزير الداخلية بوفاة النائب أحمد زيدان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، ووقف الأعضاء دقيقة حداد على روح النائب الراحل.

ونعى عدد من النواب، زميلهم الراحل، أحمد زيدان، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما ألقى كلمة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب نعى فيها وفاة النائب أحمد زيدان الذي وافته المنية عقب صراع مع المرض :

وفيما يلي نص كلمة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب :

يعز علينا جميعاً أن ننعى زميلاً فاضلاً، هادئاً، متواضعاً، دمث الخلق النائب احمد زيدان ، والذى وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء، تاركاً خلفه سيرة عطرة، وذكرى طيبة، وميراثاً طويلاً من الدفاع عن قضايا وطنه، والسعي نحو تحقيق آمال أبناء دائرته منذ اليوم الأول الذي حمل فيه أمانة تمثيلهم في مجلس النواب.

فقد كان رحمه الله ــ وبحق ــ مثالاً فريداً للبرلماني الشاب، المثقف، الواعي، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفناه متفانياً في أداء دوره التشريعي والرقابي، ساعياً بكل ما يملك من جهد في سبيل تحقيق آمال وطموحات كل من تعامل معه أو التقى به، وشهد على ذلك الآلاف من المواطنين الذين ساروا خلف جنازته من أبناء دائرته.

وهكذا هم الطيبون (الأعزاء علينا) يرحلون سريعاً، تاركين خلفهم ذكريات لا ترحل أبداً، بل تظل باقية تحكى عنهم، وتسطر أسماؤهم بحروف من نور فى سجل الخالدين بأعمالهم.

ونحن فى جميع الأحوال، لا نملك إلا الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضيه “إنا لله وإنا إليه راجعون” ونتوجه إليه بالدعاء بقلوبنا أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.



وإنى أدعو مجلس النواب الموقر للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز.