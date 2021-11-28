سيـــاســة

مجلس النواب يتلقى إخطارا من وزير الداخلية بوفاة النائب أحمد زيدان

نعى عددا من النواب وعلي رأسهم وكيل أول المجلس زميلهم الراحل أحمد زيدان
ياسمين فواز 12:31 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 12:31 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تلقي المجلس إخطارا من وزير الداخلية بوفاة النائب أحمد زيدان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، ووقف الأعضاء دقيقة حداد على روح النائب الراحل.

ونعى عدد من النواب، زميلهم الراحل، أحمد زيدان، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما ألقى كلمة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب نعى فيها وفاة النائب أحمد زيدان الذي وافته المنية عقب صراع مع المرض :

اقرأ أيضا  برلمانيون: تولي مصر رئاسة «الكوميسا» يعكس حرص الدولة علي تعزيز العلاقات التجارية مع أفريقيا

وفيما يلي نص كلمة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب :

يعز علينا جميعاً أن ننعى زميلاً فاضلاً، هادئاً، متواضعاً، دمث الخلق النائب احمد زيدان ، والذى وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء، تاركاً خلفه سيرة عطرة، وذكرى طيبة، وميراثاً طويلاً من الدفاع عن قضايا وطنه، والسعي نحو تحقيق آمال أبناء دائرته منذ اليوم الأول الذي حمل فيه أمانة تمثيلهم في مجلس النواب.

اقرأ أيضا  برلماني : رئاسة مصر لتجمع الكوميسا يزيد حجم التبادل التجاري

فقد كان رحمه الله ــ وبحق ــ مثالاً فريداً للبرلماني الشاب، المثقف، الواعي، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفناه متفانياً في أداء دوره التشريعي والرقابي، ساعياً بكل ما يملك من جهد في سبيل تحقيق آمال وطموحات كل من تعامل معه أو التقى به، وشهد على ذلك الآلاف من المواطنين الذين ساروا خلف جنازته من أبناء دائرته.

وهكذا هم الطيبون (الأعزاء علينا) يرحلون سريعاً، تاركين خلفهم ذكريات لا ترحل أبداً، بل تظل باقية تحكى عنهم، وتسطر أسماؤهم بحروف من نور فى سجل الخالدين بأعمالهم.

اقرأ أيضا  برلماني يدعو لتفعيل استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

ونحن فى جميع الأحوال، لا نملك إلا الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضيه “إنا لله وإنا إليه راجعون” ونتوجه إليه بالدعاء بقلوبنا أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.
 
وإنى أدعو مجلس النواب الموقر للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

نص كلمة وكيل أول مجلس النواب بمناسبة افتتاح طريق الكباش

ياسمين فواز 12:48 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

مجلس النواب يحيل 4 قرارات جمهورية ومشروعي قانون إلى اللجان النوعية

ياسمين فواز 11:49 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

أمين سر خارجية الشيوخ تشارك في أعمال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي

ياسمين فواز 11:27 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

وزير الدفاع والإنتاج الحربى‎ ‎يلتقى وفدا من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ‏ 

أحمد اللاهوني 11:19 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

«إيديكس 2021».. القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفيا للإعلان عن تفاصيل المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية فى مصر

أحمد اللاهوني 11:55 م, السبت, 27 نوفمبر 21

السودان تعلن التصدي لهجوم من الجيش الإثيوبي داخل أراضيها وسقوط قتلى

المال - خاص 9:33 م, السبت, 27 نوفمبر 21