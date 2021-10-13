سيـــاســة

مجلس النواب الأميركي يوافق على رفع سقف الدين مؤقتا

رفع حد الاقتراض الحكومي إلى 28.9 تريليون دولار.
المال - خاص 8:56 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 8:56 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن مجلس النواب الأمريكي موافقته النهائية، أمس ، على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار.

وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات.

و يوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على المشروع ليصبح قانونا قبل 18 أكتوبر الجالي، وهو الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة دون تحرك من الكونغرس.

اقرأ أيضا  تفاصيل لقاء الرئيس السيسى مع نظيره المجري في بودابست

قال الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب: “لقد تفادينا مؤقتا الأزمة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، لكن مع حلول ديسمبر سيتعين على أعضاء الكونغرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب ويحولوا دون التخلف عن سداد الديون”.

ويشدد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين لأن حزبهم يريد إنفاق تريليونات الدولارات لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.

اقرأ أيضا  المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة الأطباء.. تقدم قائمة المستقبل في القاهرة والجيزة (صور)

وفي المقابل، يقول الديمقراطيون إن زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيدها جمهوريو الكونغرس.

وأمام المشرعين المزيد من الوقت حتى الثالث من ديسمبر القادم فقط لإقرار تشريع لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«تحتضن الجميع بلا عوائق».. متحدث الرئاسة: مصر لم تستخدم ورقة الهجرة غير الشرعية لابتزاز أوروبا (فيديو)

محمد مجدي 11:10 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

«نريد فقط عدم تأثر حصتنا».. السيسي: لابد من اتفاق ملزم لقواعد تشغيل وملء سد النهضة

المال - خاص 10:12 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

تفاصيل لقاء الرئيس السيسى مع نظيره المجري في بودابست

المال - خاص 8:51 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

برلمانية : قمة «فيشجراد» مع مصر خطوة على الطريق الصحيح

ياسمين فواز 6:25 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

بعد واقعة ميكروباص الساحل .. مطالب في البرلمان بتركيب كاميرات مراقبة على الطرق والكباري

ياسمين فواز 6:16 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

الإيجار القديم .. هل أحالت الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب

ياسمين فواز 6:02 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21