مجلس النواب الأمريكي يقر اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

صعدت احتمالات تجنّب إغلاق الحكومة في واشنطن، يوم السبت، بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي اتفاق إنفاق قصير الأجل وافق عليه الحزبين قبل ساعات فقط من التوقف المدمر للتمويل الفيدرالي.

ويتجه هذا الإجراء الآن للتصويت في مجلس الشيوخ، وهو ما يمكن أن يحدث قبل –أو بعد فترة وجيزة من– الموعد النهائي في منتصف الليل إذا لم يضع أي من أعضاء مجلس الشيوخ عقبات إجرائية.

اتفاق مجلس النواب الأمريكي

من شأن المقترح -الذي قدمه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي- أن يُبقي الحكومة الأميركية مفتوحة حتى 17 نوفمبر، ويتضمن 16 مليار دولار لتمويل الكوارث، ولكن بدون مساعدات لأوكرانيا.

وقال المشرعون من كلا الحزبين الذين يدعمون التمويل لأوكرانيا، إنه يمكن التعامل مع الأمر بشكل منفصل.

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أيَّد مشروع قانون منافساً في مجلس الشيوخ، إنه يريد من الحزب أن يمنع التحرك بشأن هذا الإجراء لمعرفة ما سيتحقق في مجلس النواب، على الرغم من أن مشروع القانون هذا لا يتضمن مساعدةً لأوكرانيا.

قال ماكونيل: “هناك أمل متزايد في أننا قد نتجنب بالفعل الإغلاق”.رغم فشل التجربة.. الجمهوريون يعتزمون إغلاق الحكومة.”

مكارثي تحدّى المتشددين في حزبه باقتراحه، الذي سارع حلفاء رئيس البرلمان إلى تسريعه باستخدام إجراء يعتمد بشكل كبير على أصوات الديمقراطيين.

لكن الديمقراطيين في مجلس النواب، غير الراضين عن استبعاد مكارثي مساعدات أوكرانيا واندفاعه إلى التصويت، طالبوا بالحصول على بعض من الوقت لمراجعة التشريع.

ولم يعلِّق البيت الأبيض على مشروع القانون.

إنفاق بدون تقديم مساعدات إلى أوكرانيا

مشروع قانون مجلس الشيوخ حصل على دعمٍ قوي من الحزبين قبل المناورة الأخيرة في مجلس النواب.

لكن ماكونيل، أحد أقوى المدافعين عن أوكرانيا، قال إن الجمهوريين هناك سيمنعون التصويت على مشروع القانون الخاص بهم للسماح لمجلس النواب بالقيام بعمله.

قال مكارثي للجمهوريين إن البلاد يمكنها الصمود لمدة 45 يوماً دون مساعدات أميركية جديدة.

وأشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى أن الإدارة ليس لديها تعليق على الاقتراح.

ومع بدء النقاش حول مشروع القانون، عارضت البارزة الديمقراطية في لجنة الإنفاق، روزا ديلاورو، مشروع القانون في قاعة مجلس النواب لفشله في تقديم المساعدة لأوكرانيا.

لكن ديمقراطيين آخرين، بمن فيهم دان كيلدي من ميشيغان، قالوا إن الكونغرس يمكن أن يتعامل مع تمويل أوكرانيا بشكل منفصل.

معارضة المتشددين

وفي الوقت نفسه، يحارب مكارثي تمرداً محتملاً داخل حزبه،إذ ويهدد اقتراحه باستفزاز المتشدد مات جايتز، أشد مُنتقدي مكارثي، للتحرك لإقالة رئيس البرلمان.

قال أحد الجمهوريين المقرّبين من مكارثي إن خطوة رئيس مجلس النواب تهدف إلى دفع جايتز إما لتقديم طلب بالتنحي أو العدول.

وقال الشخص إنه بمجرد التعامل معه، سيكون لدى مكارثي مجال أكبر للمناورة.مكارثي أخبر الصحفيين: “إذا أراد شخص ما إزاحتي لأنني أريد أن أكون الشخص العاقل في المجلس، فليفعل ويحاول”.

واصل جايتز ومتشددون آخرون، يوم السبت، رفض أي اتفاق إنفاق قصير الأجل لتجنب –أو على الأقل تقصير– توقف التمويل الفيدرالي.

هذا الإجراء لن يشمل مطالب المحافظين المتطرفين بالقيام بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، وسياسات الحدود التي يكرهها الديمقراطيون.

قال مكارثي للصحفيين بعد اجتماع مغلق للحزب الجمهوري استمر ساعة ونصف: “أريد أن أُبقي الحكومة مفتوحة بينما نُنهي مهمتنا لتأمين الحدود