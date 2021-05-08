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مجلس المحافظين : مواجهة مخالفات البناء بإجازة العيد والبدء بإنشاء المجمعات الصناعية البديلة للعشوائية

تم حصر هذه المناطق على مستوى المحافظات بخلاف عدد كبير من الورش حتى الآن، وتم إعداد بيانات تفصيلية عن تلك المناطق العشوائية، وجار استكمال البيانات في مناطق قائمة بالمحافظات المتبقية.
صفية حمدي 7:59 م, السبت, 8 مايو 21 7:59 م, السبت, 8 مايو 21

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تطرّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، إلى ملف المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، مشيرًا إلى ضرورة بدء إنشاء مجمعات صناعية بديلة بالمناطق ذات الخطورة، أو غير الصالحة، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن بالعمل على حصر المناطق الصناعية العشوائية؛ من أجل تحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومُخططة.

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ولفت، في الوقت نفسه، إلى أنه تم حصر هذه المناطق على مستوى المحافظات بخلاف عدد كبير من الورش حتى الآن، وتم إعداد بيانات تفصيلية عن تلك المناطق العشوائية، وجار استكمال البيانات في مناطق قائمة بالمحافظات المتبقية.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء دون ترخيص، وأن يتم ذلك بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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بقلم صفية حمدي

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