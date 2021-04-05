عقـــارات

مجلس المحافظين: تطبيق تجريبي للاشتراطات البنائية الجديدة 1 مايو ببعض المدن والباقي 1 يوليو

سيتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 إبريل الجاري، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية
صفية حمدي 9:18 م, الأثنين, 5 أبريل 21 9:18 م, الأثنين, 5 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين مساء الاثنين، أنه تم الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة.

وقال إنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذلك منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

اقرأ أيضا  رئيس الصندوق السيادى : طرح كراسة شروط تطوير مجمع التحرير أمام المستثمرين الشهر الحالى

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم استكمال أعمال البناء، للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 إبريل 2020.

وذكر أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 إبريل الجاري، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، والإشارة إلى الأهداف الأساسية لتطبيق هذه المنظومة.

اقرأ أيضا  خالد حسن رئيسا تنفيذيا وعضواً منتدباً لمجموعة عامر القابضة

وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، على أن يتم البناء على ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية.

ونوه إلى انه تم التوجيه لجميع الجامعات المصرية باتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً