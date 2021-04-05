مجلس المحافظين: تطبيق تجريبي للاشتراطات البنائية الجديدة 1 مايو ببعض المدن والباقي 1 يوليو

سيتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 إبريل الجاري، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين مساء الاثنين، أنه تم الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة.

وقال إنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذلك منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم استكمال أعمال البناء، للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 إبريل 2020.

وذكر أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 إبريل الجاري، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، والإشارة إلى الأهداف الأساسية لتطبيق هذه المنظومة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، على أن يتم البناء على ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية.

ونوه إلى انه تم التوجيه لجميع الجامعات المصرية باتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية.