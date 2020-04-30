مجلس المحافظين: إزالة 3356 مخالفة بناء على أملاك الدولة.. ومدبولي يكلف بالتسوية بالأرض

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس المحافظين أن عدد مخالفات البناء التي تم إزالتها وتتعلق بأملاك الدولة بلغت 3356 حالة، بمساحة إجمالية 4054754م2، فيما وصل عدد الإزالات لمخالفات البناء للأملاك الخاصة إلى 3942 حالة، بحجم مساحة 472727م2.

جاء ذلك خلال مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

في بداية الاجتماع تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى المحافظين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقال إن لقائه بهم يستهدف معرفة الموقف على الأرض بشأن توافر الخدمات والمستلزمات الطبية، وتوافر السلع الغذائية الأساسية، وموقف التعامل مع مخالفات البناء ، وكذلك إجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.

وفيما يتعلق بملف التصدي لمخالفات البناء، أكد مدبولي على ضرورة ألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو إثنين من المبنى، وإنما يتم تسويته بالأرض.. مشيرا إلى أنه من واقع خبرته الهندسية فالمباني يُمكن إعادة إصلاحها إذا لم يتم هدمها بالكامل.

مدبولي في مجلس المحافظين يؤكد استمرار العمل بقوة

وأكد على ضرورة أن يستمر العمل بقوة في هذا الملف، في ظل دعم القيادة السياسية والمتابعة الشديدة لهذه الجُهود، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة لتحقيق مكاسب، ظناً بأن الدولة منشغلة بقضايا أخرى.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التنمية المحلية تقرير بإجمالى ما تم إزالته من تعديات بملف مخالفات البناء، والمخالفات الزراعية على مستوى المحافظات خلال الفترة من 25 مارس وحتى 29 ابريل الجارى، وقال أن بعض المحافظات شهدت تنفيذ إزالة 100‎%‎ من المخالفات.

وقال وزير التنمية المحلية إن عدد التعديات التى تم إزالتها وتتعلق بالمخالفات الزراعية والخاصة بأملاك الدولة بلغت 758 حالة، بمساحة تقدر بـ 7389 فداناً، و 279 قيراطاً، وبلغت عدد الإزالات للمخالفات الزراعية على الاملاك الخاصة 8742 حالة، بمساحة 1887 فداناً، و 1075 قيراطاً.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن عدد التعديات التى تم إزالتها وخاصة بالمخالفات الزراعية الخاصة بأملاك الدولة بلغت 758 حالة، بمساحة 7389 فداناً، و 279 قيراطاً.

وعدد الإزالات للمخالفات الزراعية على الأملاك الخاصة بلغ 8742 حالة، بحجم مساحة 1887 فداناً، و 1075 قيراطاً.

وأكد المحافظون خلال الاجتماع على استمرار أعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، وشددوا على أنه لا تهاون في هذا الملف، طبقاً لتكليفات السيسي.

وأشاروا إلى أن هناك تعاون كامل مع مديري الأمن للتصدي لأي تعديات، وقالوا : “لن نترك أي مخالفة بناء، وسوف نتصدى بكل قوة وحسم لمحاولة استغلال انشغال الدولة بمواجهة تداعيات جائحة “كورونا” في التعدي على أملاك الدولة، أو البناء العشوائي”.