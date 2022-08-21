‏مجلس القضاء الأعلى يعتمد ترقية 1069 قاضيا في محكمة النقض والاستئناف

قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة اليوم برئاسة القـاضـي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضـاء الأعلى ترقية عدد ثمانية وستين قـاضـيا بمحكمة النقض، إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض .

كما قرر ترقية عـدد مائتين وستة وخمسين نائب رئيس استئناف إلي درجـة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وعدد ستين من قضـاة محاكم الاستئناف ومن في درجاهم للتعيين قضـاة بمحكمة النقض، وعدد ثلاثمائة وخمسة وثلاثين قـاضـيا إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف.

وقرر أيضا ترقية عدد ثلاثمائة وخمسين رئيس من الفئة (أ) إلى درجة قاص المحاكم الاستئناف .

كما نظر حركة التنقلات والتبادل القضاء والنيابة العامة وفقا للضوابط التي أقرها المجلس مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية.

وسيتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۲/۸/۲۳ بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى .‏

كتبت نجوى عبد العزيز