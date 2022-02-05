مجلس الضمان الصحي السعودي يعتمد حلول DMS في المشروعات الصحية بالمملكة

انعكاسا على النجاحات التي حققتها الشركة من مشروعات في القطاع الطبي بالمملكة

أعلنت اليوم داتا مانجمنت سيستمز DMS الشركة المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات عن اعتمادها رسميا من مجلس الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية كأول شركة مصرية تعمل في مجال قطاع حلول وبرمجيات الصحة من المملكة العربية السعودية والسابعة على مستوى المملكة .



يأتي هذا الاختيار انعكاسا على النجاحات التي حققتها الشركة من مشروعات في القطاع الطبي بالمملكة العربية السعودية ويعتبر مجلس الضمان الصحي السعودي هو الجهة المسئولة عن اعتماد مقدمي الخدمات الصحية ووضع معايير الخدمة الطبية اللازمة حل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين.

وحصلت DMS على اعتماد حل تقني يعد الوسيط بين شركات التأمين وأي منشأة طبية لتسهيل تدفق عمليات المريض لعملية الأهلية ،تسريع الاتصال بـ “تأمين الرعاية الصحية” للمصادقة المسبقة ، وتقليل الرفض وإدارة دورة الدفع في عمليات المطالبة المالية.



وتلعب DMS دور المزود التقني للبرامج من خلال دمج عملائنا من مقدمي الرعاية الصحية مع شركات التأمين بأكملها عبر بوابة نفيس، حيث شاركت (دي ام اس) في اعتماد شهادات موجهه لأكثر من 20 مستشفى ومركزًا طبيًا، ومن المقرر أن يتم مضاعفة أعداد المستشفيات خلال الفترة المقبلة.



ويهدف المجلس الذي يترأسه وزير الصحة السعودي إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم والعمل على تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز الوقاية وتمكن اصحاب العلاقة من تحقيق العدالة والشفافية والجودة والكفاءة في تقديم الخدمة.

ويأتي ذلك من خلال منصة “نفيس” والتي تعد المنصة الوطنية لخدمات تبادل المعلومات الصحية للمرضى ومشاركة البيانات المالية والإدارية والتي ستوفر الرؤية والشفافية لجميع المستفيدين وجاءت المنصة بمبادرة أطلقها المجلس التعاوني للتأمين الصحي والمركز الوطني للمعلومات الصحية، بالتعاون مع صحتي وتهدف رؤية المملكة العربية السعودية في هذا الصد إلى تحويل منظومة الرعاية الصحية في المملكة من خلال استخدام أحدث التقنيات لتعزيز مستوى وجودة الخدمات الصحية وتوفير بيانات موحدة دقيقة ومتكاملة .



وفي السوق المصرية تعتبر DMS الشريك الأمثل للحكومة والقطاع الخاص في التحول الرقمي حيث تساهم الحلول الرقمية التي تمتلكها DMS في زيادة الإنتاجية والأرباح وأهم ما يميز مشروعات التحول الرقمي قدرتها على توفير الوقت والجهد والتكلفة وتسهيل الأعمال ، حيث تعمل داتا مانجمنت سيستمز مع الهيئات والمؤسسات لمساعدتهم على مواكبة التحول عن طريق مجموعة من الحلول والمنتجات التي تخدم القطاعات الصناعية والقطاعات التجارية وقطاع الصحة خاصة وأن مشروعات ميكنة والتحول الرقمي تعتبر أحد المشروعات القومية التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا لما له من تأثير في تغيير خريطة تقديم الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها .



وتشمل الحلول التي تقدمها DMS كثير من المنتجات العالمية التي تختص بتوفير تكنولوجيا قواعد البيانات وبرامج الحفظ واسترجاع البيانات وبرامج الحماية وتطبيقات المحمول .



وكانت الشركة قد ساهمت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل منظومة علاج المواطنين على نفقة الدولة، المبادرة الرئاسية للإنتهاء من قوائم الإنتظار وميكنة شركة الاتصالات السعودية وميكنة بنوك الدم بالمملكة العربية السعودية وميكنة هيئة التأمينات والمعاشات في مصر والسودان واليمن بالإضافة إلى ميكنة أكثر من مائتي مصنع ومائة شركة وسبعون مستشفى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، وغيرها من المشروعات الكبرى.