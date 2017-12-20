مجلس الصحفيين يمنع احتفال اللجنة الثقافية بالبلشي

سلوى عثمان- رحاب صبحي أمر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبد المحسن سلامة، منذ قليل، بإغلاق قاعة محمد حسنين هيكل بالنقابة، أمام احتفال اللجنة الثقافية بأمسية احتفاءً بخالد البلشي، وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات السابق، بعد فوزه بجائزة نيلسون مانديلا للمدافعين عن حقوق الإنسان والتي يمن

سلوى عثمان- رحاب صبحي





أمر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبد المحسن سلامة، منذ قليل، بإغلاق قاعة محمد حسنين هيكل بالنقابة، أمام احتفال اللجنة الثقافية بأمسية احتفاءً بخالد البلشي، وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات السابق، بعد فوزه بجائزة نيلسون مانديلا للمدافعين عن حقوق الإنسان والتي يمنحها تحالف “سيفيكاس” لناشطي ومنظمات المجتمع المدني، من ضمن 300 من المشاركين حول العالم.

ووقعت مشادات بين موظفي النقابة وأعضاء المجلس “عمرو بدر، محمود كامل، جمال عبد الرحيم”، بعد تأكيدهم أوامر سكرتير عام النقابة حاتم زكريا بمنع فتح القاعات للاحتفال.

وفي النهاية قام أعضاء المجلس الثلاثة بفتح قاعة طه حسين لإقامة الاحتفالية.