مجلس الشيوخ يوافق على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد نهائيا

وافقت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

وكشف الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن المبادرة لها تأثير إيجابي في تحسين الوضع التنموي بالمحافظات.

وشرح كمالي أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ ، التحديات التي تواجه العالم على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي انعكست على الاقتصادات العالمية والأسعار وظهرت في شكل ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد نائب وزير التخطيط، أن خطة التنمية الاقتصادية تهتم ببناء الإنسان المصري من خلال دعم قطاعي التعليم والصحة، وزيادة الاستثمارات.

ولفت إلى جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدا أن هناك انخفاض في معدلات البطالة من 7.4 لـ7.2.

وقال: نركز على فرصة عمل لائقة وكريمة، وليس فقط مجرد خفض معدلات البطالة ، لافتا إلى أن برنامج تنمية المرأة المصرية يستهدف تحسين خصائص الأسرة المصرية.