مجلس الشيوخ يوافق على تعديل المادة 68 من قانون الرياضة

انتقد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضمين نص المادة (68) عدم جواز أعضاء مجلس التحكيم الرياضي الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية”.

وقال “نجاتي”، إن هذا البند في نص المادة “غير قابلة للتحقق” بشكل عملي، مقترحا أن يكون البند بعد جواز جمع أعضاء مجلس التحكيم الرياضي بين عضويته وعضوية مجلس إدارات الهيئات الرياضية فقط.

وأضاف: “النص بهذا التعديل أكثر انضباطا وقابل للتحقق عمليا، ويمنع تضارب المصالح بشكل جاد”.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته ، علي مقترح النائب أكمل نجاتي “نائب التنسيقية” بأغلبية الأعضاء.

يذكر أن المادة (68) تنص على: ” يتولى إدارة المركز مجلس يسمى ” مجلس التحكيم الرياضي” برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي: