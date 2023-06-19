مجلس الشيوخ يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى «30 يونيو»

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، كلمة للقيادة السياسية والشعب المصري وأعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك وكذلك احتفال مصر بذكري ثورة 30 يونيو المجيدة .

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمته فى بداية الجلسة اليوم الإثنين نصها كالتالي:

“اليوم هو غرة ذي الحجة نعيش الأيام العشرة الأوائل منه فى رحاب عيد الأضحى المبارك الذي نتذكر فيه اسمى معانى الولاء والتضحية، فكل عام وحضراتكم بخير، مع تمنياتنا لمن فازوا من السادة الأعضاء وذويهم بحج مبرور وذنب مغفور.

واستطرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا :كما أنه بعد أيام قليلة تهل علينا، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو سنة 213، التي خرجت فيها جموع الشعب المصري لاستعادة الوطن من براثن جماعة باغية ظنوا أنهم اختطفوه، فخرج الشعب عليهم لينقذ مصر من شفا هاوية الصراع الأهلى والطائفي الذي زرعوا بذوره وأشعلوا فتيله، فأفشل الشعب خططهم وحطم آمالهم، ودحر إرهابهم، ونالوا وبال أمرهم، بفضل شجاعة وبطولة القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل . وفى نفس الوقت سارع الشعب خطاه لبناء الدولة، لتتبوأ مكانها اللائق بها، وتوفر لأبنائها فرص العيش الملائم والحياة الكريمة، خلف قيادته الحكيمة التي وضعت شعبها نصب أعينها ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار .

وتابع مجلس الشيوخ :” بهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني القلبية لشعبنا العظيم ولقيادته الرشيدة بمناسبة هذه الذكرى، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر ، ونموذجاً فريداً في تاريخ الثورات بما جسدته من معان وقيم نبيلة” .

وقال:”نجدد العهد بأن نبذل كل غال ونفيس، لنبنى وطناً قوياً يفخر به أبناؤنا وأحفادنا، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

حفظ الله مصر ووفق قائدها لتحقيق خير البلاد والعباد، وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.