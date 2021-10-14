سيـــاســة

مجلس الشيوخ يهنئ السيسى بذكرى المولد النبوي الشريف

ويرسل برقيه تهنئة للرئيس
ياسمين فواز 12:40 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 12:40 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال في البرقية: الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أبعث باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الرحمة وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله – صلوات الله وسلامه عليه – الذي اختاره الله، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

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وأضاف رئيس مجلس الشيوخ : ما أحوجنا اليوم أن نستلهم السيرة النبوية العطرة من أجل رفعة وطننا والارتقاء به إلى أعلى مراتب التقدم والإزدهار.. وهو ما يحثنا جميعا على الاصطفاف والتماسك متوسمين فى ذكرى مولد الرسول الكريم معالم القدوة والمثل، داعين المولى عز وجل أن تعود هذه الذكرى الطيبة عليكم وعلى شعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضى باعتبار يوم الخميس الموافق 21 من شهر أكتوبر الجارى إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الثلاثاء 19 من شهر أكتوبر الجارى، الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1443 هجرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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