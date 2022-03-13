سيـــاســة

مجلس الشيوخ ينعي الدكتور عبد الحي عبيد

رئيس الشيوخ : كان مثالاً يحتذى به نموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده
ياسمين فواز 11:40 ص, الأحد, 13 مارس 22 11:40 ص, الأحد, 13 مارس 22

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نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عضو المجلس الدكتور عبد الحى عبيد ،و قال خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ” يـــعــز علينا جميعــاً، أن ننـــعـــــى ببالـغ الحزن والأسى، الفــقـيـد المرحــوم عـبــد الـــحــى الرفــاعى مـحمــد عــبـــيــد، عضو المجلس عن دائرة القاهرة، والذى شغل العديد من المناصب، أبرزها رئاسة جامعة حلوان، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية العلوم بجامعة حلوان.

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و اضاف رئيس مجلس الشيوخ ” وقد وافته المنية وهو يرأس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وكان مثالاً يحتذى به فى إدارة إحدى أهم اللجان النوعية بالمجلس، ونموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده.
رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة،والذكرى الطيبة وإنا لله وإنا إليه راجعون وإنــــى أدعوكـم للوقوف وقراءة الفاتحـة ترحمـــــاً على روح الفقيد العزيز.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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