مجلس الشيوخ ينعي الدكتور عبد الحي عبيد

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عضو المجلس الدكتور عبد الحى عبيد ،و قال خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ” يـــعــز علينا جميعــاً، أن ننـــعـــــى ببالـغ الحزن والأسى، الفــقـيـد المرحــوم عـبــد الـــحــى الرفــاعى مـحمــد عــبـــيــد، عضو المجلس عن دائرة القاهرة، والذى شغل العديد من المناصب، أبرزها رئاسة جامعة حلوان، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية العلوم بجامعة حلوان.



و اضاف رئيس مجلس الشيوخ ” وقد وافته المنية وهو يرأس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وكان مثالاً يحتذى به فى إدارة إحدى أهم اللجان النوعية بالمجلس، ونموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده.

رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة،والذكرى الطيبة وإنا لله وإنا إليه راجعون وإنــــى أدعوكـم للوقوف وقراءة الفاتحـة ترحمـــــاً على روح الفقيد العزيز.