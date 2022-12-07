مجلس الشيوخ يناقش قانون «إنشاء صندوق مصر الرقمية».. الأحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة “إنشاء صندوق مصر الرقمية “.

يعد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات الهامة فى إطار استرايتيجة الدولة نحو التحول الرقمى لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحـدى الآليات التـى تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق “مصر الرقميـة” لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمـى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة.