مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأوروبية

تناقش الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجد الدين بركات بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية ( اليونان – إيطاليا …. إلخ ) .

وذكر عضو مجلس الشيوخ في طلبة ان المذكرة الإيضاحية وفقاً للتقرير الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فإن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربوا على حوالى ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية ، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية ، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالى 1300 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020 ونظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائى بين القارات لموقعها المتميز .

وأضاف انه لما كان ما تقدم، وكان العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار / يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى حاجة اقتصادية ملحة آتية .

وأشار إلي تقدمه بطلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية كاليونان وإيطاليا .. وعلى الأخص وزارة الكهرباء والطاقة .