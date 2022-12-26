مجلس الشيوخ يقف دقيقةً حدادًا على اللواء مصطفى كامل

وقف اعضاء مجلس الشيوخ ، في بداية الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، حدادا علي اللواء الراحل مصطفى كامل عضو المجلس ، الذي وافته المنيه أمس داخل أسوار المجلس.

و قام الاعضاء بقراءة الفاتحة ترحما على النائب الراحل.

ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى، النائب مصطفى كامل، عضو المجلس، الذى وافته المنية وهو يؤدي مهام عمله البرلماني امس .

وقال خلال كلمته خلال الجلسة: كان رحمه الله مشهودًا له بالكفاءة طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة، فهو أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن الراحل تقلد العديد من المناصب منها قائد قوات الصاعقة المصرية، مديرا للكلية الحربية، ومحافظًا لبورسعيد، وكان وطنيًّا مخلصًا ومتفانيًا في عمله يشهد له على ذلك الجميع.

كما نعي المستشار علاء فؤاد مستشار الدولة للشئون النيابية اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ الذى وافته المنية امس وهو داخل اسوار المجلس.

وقال وزير الدولة للشئون النيابية خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ :” ننعي الفقيد الذي ظل يمارس مهام المجلس حتي انفاسه الاخيرة ، وهو بطل من ابطال القوات المسلحة وحرب اكتوبر ” ، داعيا الله عز وجل أن يلهم اهله الصبر والسلوان