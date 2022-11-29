مجلس الشيوخ يقر أوجه صرف حصيلة التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تحديد أوجه صرف حصيلة التصالح في مخالفات البناء وفقا لما نصت عليه المادة (13) من مشروع القانون.



وتنص المادة على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:



‌أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

‌ج- نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.