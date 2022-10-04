مجلس الشيوخ يقرر حفظ طلب رفع حصانة عن أحد أعضائه

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أن مكتب المجلس قرر حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بدون ذكر اسمه.

وأشار خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، إلى أن المجلس تلقى طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وتمت إحالته للجنة المختصة والتي رأت حفظ الطلب.

وعلى جانب آخر أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، موافقة المجلس، على طلب النائب سامح عاشور، بالعدول عن استقالته من عضوية المجلس، بعدما تقدم في فترة الإجازة البرلمانية لخوض انتخابات نقابة المحامين، والتي تم رفض استمراره خوض السباق الانتخابي.