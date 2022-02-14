مجلس الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة 6 تقارير للجانه النوعية

افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية للمجلس عن اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة:

تقرير لجنة الصناعة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن تفضيل المنتج المحلي.

تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء “أبلكيشن” خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميًّا والتفاعل المباشر مع المواطنين.

تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نيفين جورج الأنطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا.

تقرير لجنة الزراعة والرى في مجلس الشيوخ عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.

تقريرين للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، واقتراح برغبة من النائبة هيام فاروق بنیامین، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني.

تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية.