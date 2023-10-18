مجلس الشيوخ يفتتح جلسته الطارئة بالوقوف حدادا على أرواح شهداء فلسطين

انطلقت الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، وذلك عقب إلقاء خطاب مطوَّل لرئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أدان فيه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن كامل تأييده وأعضاء المجلس لخطوات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية،

حيث جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس المجلس الدعوة لجلسة طارئة، اليوم، في ضوء المستجدّات على الساحة الفلسطينية.

يشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم: “نحن دولة ذات سيادة وحرصت، خلال السنوات الماضية، على أن يكون هذا المسار مسارًا إستراتيجيًّا، وأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، ومصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن “ما يحدث في غزة هو دعوة لدفع السكان المدنيين ودخولهم إلى مصر”.