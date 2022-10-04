مجلس الشيوخ يفتتح جلسته الأولى بدور الانعقاد الثالث

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة الأولى في مجلس الشيوخ ، بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وشهدت جلسة مجلس الشيوخ تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 441 لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التي تلقاها مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم أعضاء مجلس الشيوخ، بتسجيل رغبات الانضمام للجان النوعية الـ14، تمهيدا لإجراءات انتخابات هئات المكاتب “الرئيس – الوكيلين – أمين السر”.

ويعقد مجلس الشيوخ غدا الأربعاء، 3 جلسات عامة، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، وفي الجلسة الثانية سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ويتم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب.

بينما تشهد الجلسة الثالثة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات المكاتب بواقع 14 لجنة نوعية.