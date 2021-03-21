مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة بالتهنئة باسترداد طابا وعيد الأم

ومن المقرر أن يناقش اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، في افتتاح الجلسة العامة بالغرفة النيابية الثانية اليوم الأحد، التهنئة باسترداد طابا وعيد الأم.

وقال رئيس مجلس الشيوخ : “تواكب هذه الأيام ذكرى عزيزة لمصر شعبا وقيادة، بنجاح الدبلوماسية المصرية في استرداد طابا، فتحية إجلال وتقدير لرجال مصر الأوفياء من القوات المسلحة والدبلوماسية العريقة الذين بذلوا الغالي والنفيس حتى تحرير آخر شبر من أرض مصر”.

كما وجه رئيس مجلس الشيوخ التهنئة لكل أم بمناسبة عيد الأم.

ومن المقرر أن يناقش الشيوخ اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وكذلك على جدول الأعمال تقرير لجنة الزراعة والري ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القطن.

كما من المقرر أن يناقش المجلس على مدار يومي الأحد والإثنين، مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لجودة التعليم.

وتأتي مشروعات القوانين ضمن عدد من مشروعات القوانين أحالها مجلس النواب إلى المجلس مؤخرا، لأخذ رأيه فيها طبقا للمادة 249 من الدستور.