مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول

وافق مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعى الأول للمجلس.

وخلال الجلسة وافق المجلس، على إحالة التقارير الصادرة عن اللجان النوعية، للحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.

كما وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس، لاتخاذ ما يلزم بشأن التقارير التي لم تنته اللجان النوعية من مناقشتها.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: “نحن نختتم اليوم أعمال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الأول، أؤكد لكم بصراحة ووضوح أن مجلسكم الموقر كان أهلاً للأمانة التي وضعها الشعب على عاتقه ، إذ استطاع بجدارة أن يرسخ مكتسبات هامة في طريق العمل البرلماني”.

وأشار إلى أن نواب المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية، على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، ومستجدات الواقع ومتطلباته، والتي تحتم علينا العمل سوياً لدعم استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة، والحفاظ على ثوابت الدولة التي أرسى دعائمها وصاغ ملامحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن المجلس شهد نشاطاً دؤوباً ، سواء داخل اللجان النوعية، أو خلال الجلسات العامة ، واستطاع بعون الله وتوفيقه أن ينجز جميع مشروعات القوانين التي عرضت عليه.

كما قام المجلس بدوره الرقابي على أكمل وجه في إطار الأدوات التي كفلها له الدستور، حيث كشفت التجربة عن نجاح المجلس في ممارسة نوع من الرقابة التشاركية التعاونية التي أثبتت فعاليتها في تحقيق أهدافها.

وانطلاقا من اختصاصه الدستوري بالدراسة والاقتراح، بادر المجلس بدراسة عدد من القضايا والمشكلات التي توليها الدولة أهمية كبيرة، واقترح العديد من التوصيات لمعالجتها ، وقام بإرسالها لفخامة السيد رئيس الجمهورية ، فأصدر توجيهاته بتنفيذها.

كما أدى المجلس رسالته من تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون والتنسيق الفعال مع المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية والاقليمية ، وتأكيد الوجود المصري الفعال في المحافل الدولية.

وقال رئيس الشيوخ: “نحن ننهي أعمال دور الانعقاد الثالث، لا بد أن أشيد بالتعاون البناء والمثمر بين مجلسكم ومجلس النواب برئاسة شيخ من شيوخ القضاة الدستوريين أخي وصديقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر الذي ما ترك مناسبة إلا وأشاد فيها بهذا التعاون وبدور مجلس الشيوخ، فله ولمجلس النواب الموقر مني ومنكم التحية والاحترام اللائقين بمقامهما الرفيع”.

كما أشاد أيضا بجهود الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تعاونها الوثيق مع المجلس، وأخص بالتحية المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الوزير الخلوق العالم الذي أدى باقتدار دوره السياسي والقانوني في التنسيق بين الحكومة والمجلس فجعل التعاون البناء عنوانا بارزا لعلاقة الحكومة بالبرلمان، كما أحيي الوزراء الذين حرصوا على الحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشات المجلس سواء في اجتماعات اللجان النوعية أو الجلسات العامة.

كما وجه الشكر للأمانة العامة للمجلس، وعلى رأسها المستشار محمود عتمان، الأمين العام للمجلس، الذي عكس نموذجاً للإخلاص والتفاني في العمل في قيادته لجميع العاملين بالمجلس الذين تفانوا من أجل إنجاح العمل البرلماني بالشكل المشرف الذى نتباهى به اليوم.

وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرجال الإعلام والصحافة لدورهم البارز فى متابعة ونقل أعمال المجلس بصدق وأمانة، والشكر موصول أيضاً لضباط وأفراد شرطة مجلسى النواب والشيوخ الذين يواصلون العمل ليل نهار بجهد وإخلاص، ونسأل المولى سبحانه وتعالي التوفيق والسداد.