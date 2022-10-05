مجلس الشيوخ يعلن عدم تلقي أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم لجانه النوعية

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، عدم تلقيه أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14، مشيرا إلى موافقة المجلس على القوائم النهائية.
ودعا رئيس الشيوخ ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية “الرئيس – الوكيلان – أمناء السر”.
و تنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:
تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
4 لجنة الدفاع والأمن القومى.
5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
- لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- لجنة الشباب والرياضة.
- لجنة الصحة والسكان.
- لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.
- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.
- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
- لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.