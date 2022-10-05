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مجلس الشيوخ يعلن عدم تلقي أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم لجانه النوعية

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ودعا رئيس الشيوخ ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

مجلس الشيوخ يعلن عدم تلقي أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم لجانه النوعية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:52 م, الأربعاء, 5 أكتوبر 22

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، عدم تلقيه أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14، مشيرا إلى موافقة المجلس على القوائم النهائية.

ودعا رئيس الشيوخ ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية “الرئيس – الوكيلان – أمناء السر”.

و تنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:

تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

  1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
  2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
  3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

  1. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
  2. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  3. لجنة الشباب والرياضة.
  4. لجنة الصحة والسكان.
  5. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.
  6. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.
  7. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
  8. لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:52 م, الأربعاء, 5 أكتوبر 22