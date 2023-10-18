مجلس الشيوخ يعقد جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع الفلسطينية.. اليوم

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسة طارئة بالمجلس اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبه، اجتماعا مهما الأحد المقبل لمناقشة جرائم الحرب التى ارتكبها الجيش الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للسكان من منازلهم، واستخدام سلاح الفسفور الأبيض لإبادة الفلسطينين.

يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين قتلوا في قصف تعرض له مستشفي المعمداني بمدينة غزة مساء أمس الثلاثاء وسقط ما لا يقل 500 شهيد بخلاف المصابين.