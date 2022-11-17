مجلس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية المجرية والوفد المرافق له

استقبل اليوم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ اليوم الخميس لاسلو كوفر رئيس الجمعية الوطنية المجرية والوفد المرافق له.

وأعرب المستشار عبدالرازق عن سعادته بالزيارة، مؤكداً أنها تأتي فى ظل علاقات قوية وراسخة بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطورا خاصة منذ زيارة الرئيس السيسى إلى المجر فى أكتوبر 2021 للمشاركة فى القمة الثنائية بين مصر وتجمع دول الفيشجراد.

وأشار إلى وجود تفاهم ثنائي بينهما حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، معرباً عن تطلعه أن تمثل هذه الزيارة أساساً قوياً لتدعيم وتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالح الشعبين.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن سعادته بزيارة مجلس الشيوخ المصري ،معتبراً انها زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى له لمجلس الشيوخ بعد إعادته للحياة البرلمانية المصرية في 2020.

وقال كوفر إنه يحمل تقديراً خاصاً لمصر وشعبها، مؤكداً أن العلاقات بين مصر والمجر تمتد لعام 1928 عندما كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقة دبلوماسية مع المجر.

وأشار إلى وجود الكثير من أوجه التعاون مع مصر خاصة في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والطاقة والزراعة وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن التحديات والأزمات التي اندلعت مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية تتطلب التعاون بين الدول الصديقة بعضها البعض.

وأكد أن العلاقات بين المجر ومصر تقف على أرض صلبة ويستطيع البلدان بتعاونهما معاً تخفيف تداعيات تلك الأزمات وتجنب آثارها السلبية.

واكد رئيس الجمعية الوطنية المجرية على أهمية قيام المجالس البرلمانية في البلدين بالعمل على تكثيف التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بينهم لتدعيم اواصر العلاقات على مختلف الاصعدة

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ والسفير صلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.