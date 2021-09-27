مجلس الشيوخ يستقبل الوفد المشارك بفعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين

استقبل المستشار محمود عتمان الأمين العام لـمجلس الشيوخ ظهر اليوم الوفد المشارك ضمن فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية.

وفي بداية اللقاء رحب عتمان بالوفد العربي و نقل لهم تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، مؤكداً على اعتزاز المجلس بهذه الزيارة.

وأكد مجلس الشيوخ ، علي أهمية هذا البرنامج التمكيني من أجل أن يكون هناك دبلوماسية برلمانية عربية موحدة، وأداء قوي على مستوى الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.

واختتم البرنامج اعماله 29 سبتمبر الجاري ، ويدور موضوعه حول ” المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية”، ويناقش عدد من المحاور، منها الإتجاهات الحديثة في تطوير العمل البرلماني على مستوى الأمانات العامة، بالإضافة إلى بناء استراتيجيات التميز لمكاتب الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وكل ما يتعلق بتعزيز دورهم في الإرتقاء بأداء البرلمانات العربية.