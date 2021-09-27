سيـــاســة

مجلس الشيوخ يستقبل الوفد المشارك بفعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين

والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية
ياسمين فواز 8:46 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 8:46 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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استقبل المستشار محمود عتمان الأمين العام لـمجلس الشيوخ ظهر اليوم الوفد المشارك ضمن فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية.

وفي بداية اللقاء رحب عتمان بالوفد العربي و نقل لهم تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، مؤكداً على اعتزاز المجلس بهذه الزيارة.

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وأكد مجلس الشيوخ ، علي أهمية هذا البرنامج التمكيني من أجل أن يكون هناك دبلوماسية برلمانية عربية موحدة، وأداء قوي على مستوى الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.

واختتم البرنامج اعماله 29 سبتمبر الجاري ، ويدور موضوعه حول ” المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية”، ويناقش عدد من المحاور، منها الإتجاهات الحديثة في تطوير العمل البرلماني على مستوى الأمانات العامة، بالإضافة إلى بناء استراتيجيات التميز لمكاتب الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وكل ما يتعلق بتعزيز دورهم في الإرتقاء بأداء البرلمانات العربية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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