سيـــاســة

مجلس الشيوخ يرفض طلبات رفع الحصانة عن 3 من أعضائه

في جلسته الافتتاحبة اليوم
ياسمين فواز 12:16 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 12:16 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبات لرفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس.

جدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء شهد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ ، بتلاوة قرار رئيس جمهـورية مصر العربية رقم 419) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

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وكذلك تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

وشهدت الجلسة أداء الدكتور حسام الملاحي، اليمين الدستورية عضو بمجلس الشيوخ، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختياره ضمن المعنيين في مجلس الشيوخ ، ومن ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحي للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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