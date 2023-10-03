مجلس الشيوخ يدعو نوابه لتعديل الانضمام لعضوية اللجان النوعية

دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، الراغبين في تعديل الانضمام لعضوية اللجان النوعية، تسجيل رغباتهم لدى الأمين العام للمجلس.

ورفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية الأولى بدور الانعقاد الرابع للمجلس.

ومن المقرر أن يعاود مجلس الشيوخ الانعقاد غدا الأربعاء لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

يشار إلى أن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أرسل برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي..

ونصت البرقية علي الاتي:

” يشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بأصدق التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك الذكرى المجيدة التى نستعيد فيها لحظات المجد والعزة والقوة، التى صاغها أبطالنا البواسل فى ملحمة سطروا فيها للتاريخ كيف استردوا الأرض والكرامة لمصر وللعرب أجمعين، بعد نصر يزداد شأنه والفخر به عاماً بعد عام”.

كما تضمت البرقية: “فتحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل، الذي حقق ذلك النصر التاريخي منذ خمسين عاماً، لتتحول بفضل الله وفضل تضحياته أرض سيناء من ساحة معارك إلى واحة تعمير ونهضة شاملة”.

وتابع:”أنتهز هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم على فخرنا جميعاً بجهودكم العظيمة المخلصة في بناء الدولة العصرية، وندعو الله عز وجل أن يوفقكم في مسيرتكم ويسدد خطاكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، قائداً لمصرنا، ومدافعاً عن أمتنا ومنطقتنا وقارتنا. فَسِر على بركة الله وتوفيقه”.

حفظ الله مصرنا العزيزة آمنة مطمئنة، وكلل جهود فخامتكم بالتوفيق والنجاح.