سيـــاســة

مجلس الشيوخ يخطر «النواب» بالموافقة على مشروع قانون «المالية العامة الموحد»

و8 قرارات جمهورية تمت إحالتها إلى اللجان البرلمانية للمناقشة
ياسمين فواز 12:26 م, السبت, 2 أكتوبر 21 12:26 م, السبت, 2 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،خلال الجلسة العامة الأولى فى دور الانعقاد الجديد عن إخطار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة للمالية العامة الموحد فى دور الانعقاد السابق.


وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب : إنه تم إخطار اللجان البرلمانية المتخصصة ببدء مناقشته فى الاجتماعات البرلمانية القادمة.


وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي على توجيه التهنئة للأعضاء ببدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا على الدور الذى بذله جميع النواب فى دور الانعقاد الأول.

وشهدت الجلسة البرلمانية الأولى من دور الانعقاد الجديد ، إحالة عدد من القرارات ومشروعات القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة لبدء مناقشتها.

وجاءت على النحو التالي :
أ‌. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021.
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
8) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

نص كلمة رئيس البرلمان خلال الجلسة الإجرائية اليوم

ياسمين فواز 12:32 م, السبت, 2 أكتوبر 21

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لشبهة الكيدية

ياسمين فواز 12:26 م, السبت, 2 أكتوبر 21

البرلمان يحيل 8 اتفاقيات دولية و5 تشريعات جديدة إلى اللجان المختصة

ياسمين فواز 12:03 م, السبت, 2 أكتوبر 21

البرلمان يفتتح جلسته الإجرائية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني

ياسمين فواز 11:56 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

فى أول انتخابات تشريعية.. القطريون يبدأون التصويت اليوم لاختيار أعضاء مجلس الشورى

أحمد فراج 10:24 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

«شكري»: مصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في الأحداث التي شهدتها سوريا على مدار الـ10 سنوات الماضية (فيديو)

محمد مجدي 12:03 ص, السبت, 2 أكتوبر 21