مجلس الشيوخ يحيل 19 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 19 تقريرا من اللجان النوعية، إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وضمت قائمة التقارير: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن اقتراحين برغبة مقدمين من العضو حازم الجندي، بشأن إطلاق أسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها، واقتراح آخر مقدم من العضو محمد علي أبو حجازي، بشأن فرش وتأثيث الوحدات السكنية والإدارية التابعة للحكومة بأثاث صنع في مدينة دمياط للأثاث.

كما تم إحالة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن اقتراحين برغبة مقدمين من كاميليا صبحي، بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وآخر من أكمل نجاتي، بشأن إطلاق مشروع دعم مشروعات الصناعات المصرية الجديدة “برنامج سند” يقدم للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 152 لسنة 2020.

وتم إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو أكمل نجاتي، بشأن إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو مؤمن معاذ ، بشأن توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد.

وتم إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون على دراية بمفهوم القيادة حتى يكون أكثر تأهلاً لسوق العمل.

وأحال مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحين برغبة المقدمين من العضو أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا، واقتراح آخر مقدم من العضو حسين خضير، بشأن إعادة بناء ثلاث وحدات صحية بقرى مركز شربين محافظة الدقهلية واستكمال توريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي.

كما تم إحالة تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة من العضو محمد محمد الشيخ، بشأن إعادة الوصف الوظيفي للصيادلة الحكوميين بالتعاون مع نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية والعضو محمد محمد الشيخ، بشأن تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية.

وتضم تقارير لجنة الصحة، اقتراح العضو محمود تركي، بشأن توفير جهاز جاما نايف لعلاج الأورام للتيسير على المرضى ولسرعة تلقي الخدمة العلاجية للحالات المرضية والحرجة مع تزايد عدد الحالات، بالإضافة لاقتراح العضو أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن الاستفادة من المراكز المتميزة لرعاية الأمومة والطفولة، واقتراح آخر أيضا، بشأن إضافة جهاز قياس السكر باستمرار، ومضخة الأنسولين إلى منظومة التأمين الصحي لجميع أطفال مرضى السكر.

وتضمنت الإحالات تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن اقتراحين برغبة مقدمين من محمود تركي، بشأن تفعيل وتطوير مكاتب التوجيه الأسري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ بشأن إنشاء محاكم الأسرة.