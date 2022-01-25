مجلس الشيوخ يحيل نائبًا تعدى بالضرب على سيدة إلى لجنة القيم للتحقيق معه

مجلس الشيوخ: نرفض أى تجاوزات تصدر عن أي من أعضائه

أعلن المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ ، أن هيئة مكتب المجلس، قررت إحالة النائب مصطفى محمد سالمان إلى لجنة القيم للتحقيق معه ، فيما نسب إليه من وقائع إعمالاً للمادتين 31و 32 من اللائحة الداخلية واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم في حال ارتكابه مخالفات تشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وأكد مجلس الشيوخ ، رفضه التام لأية تجاوزات تصدر عن أي من أعضائه تمثل خروجاً عن القانون أو إنتهاكاً لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى، وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحياً داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات آنفة الذكر .

تجدر الإشارة إلى أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرار من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائيا من عضوية الحزب والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لإرتكابه وقائع تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر.

ومن المنتظر أن تَعقد لجنة القيم اجتماعها لسماع أقوال النائب المذكور فيما نُسب إليه وإتخاذ ما يلزم حياله.

وأعلن حزب مستقبل وطن، فصل مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب بمحافظة أسيوط، بعد تعديه بالضرب على سيدة وابنتها بالمحافظة.