مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة تصدير فائض الكهرباء للدول الأوربية ورد الحكومة إلى اللجنة المختصة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب مجد الدين بركات عضو المجلس بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية اليونان – إيطاليا وبعض الدول الأخرى، والمناقشات التي دارت حوله وتعقيب وزير الكهرباء، إلى لجنة الطاقة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

ورفع رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل.

وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم أنه من المستهدف الوصول إلى 60% استخدام طاقة متجددة في 2040.

وأشار إلى أن تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء، قائلا: “لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء والوزارة دائما تراعي هذا الأمر”.

وكشف أن مصر لديها ربط مع الأردن، ليبيا، والسودان، مشيرا إلى أن تطوير محطات الكهرباء، ورفع القدرات والاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال محمد شاكر: نعمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة، قائلا: تجاوزنا على كافة المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة.