مجلس الشيوخ يحيل دراسة مستقبل صناعة الدواء المصري لرئيس الجمهورية

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الدراسة البرلمانية الخاصة باستراتيجية مستقبل قطاع الدواء – تماشيا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 – إلى رئيس الجمهورية، وذلك إعمالا لنص المادة 89 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس .

ووافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم ، على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصحة والسكان

ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، عن الدارسة المقدمة من الدكتور محيي حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات – الرؤى.

وطالب رئيس مجلس الشيوخ بضرورة ضبط الصياغة النهائية للتقرير قبل إرسالها لرئيس الجمهورية.