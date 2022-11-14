مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن معوقات ومحفزات الاستثمار إلى لجنة مشتركة

احال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ دارسة بعنوان « “الاستثمار الأجنبى المباشر – المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى” والتي تقدم بها النائب ياسر زكى، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان: “الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة”، لدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يعرض على المجلس فى أقرب وقت ممكن.

واعلن رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ان الدراسة تأتى متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التى وضعها المؤتمر الاقتصادى الشهر الماضى، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى.

واشار الي ان تلك الدراسة تعد بمثابة غرس فى أرض الاقتصاد الوطنى، مطالبا أعضاء المجلس- عامةً، و أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار- خاصة، بالإسراع برعايته كى يؤتى ثماره الطيبة التى ننشدها جميعاً، بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصر .

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يشار إلي موافقة مجلس الشيوخ امس على مشروع تعديلات قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وأثناء المناقشات، رأى بعض النواب أن الحوافز المقترحة، والتى يشملها مشروع القانون المشار إليه،

مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر، و طالب العديد من الأعضاء، بأن تقوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع إستراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار فى مصر، يُعرض على المجلس.