مجلس الشيوخ يحيل تعديلات قانون الاستثمار إلى لجنة مشتركة

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الاثنين، نسخة من مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاستثمار إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في الشيوخ اليوم الاثنين، عقب إعلان رئيس المجلس تلقّيه رسالة من المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب؛ لموافاة “النواب” برأي الشيوخ بشأن تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار.

يشار إلى رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة نهائيًّا على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.