سيـــاســة

مجلس الشيوخ: تنمية الوعي قضية مهمة ونستهدف وضع توصيات بها﻿

وكيلة مجلس الشيوخ تطالب الحكومة بشرح ما تتخذه من إجراءات لتنمية الوعي
ياسمين فواز 2:24 م, الأثنين, 14 مارس 22 2:24 م, الأثنين, 14 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على أهمية قضية “الوعي” التي يناقشها المجلس اليوم وأضاف خلال الجلسة العامة ” يهمنا جميعا الوصول لتوصيات تخص هذا الأمر خلال الجلسة العامة.


جاء ذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من العضـو وطارق نصير عضو مجلس الشيوخ أن حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وأكثر من عشرين عضـوا ، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول “استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف ” .

اقرأ أيضا  «اقتصادية الشيوخ» تناقش الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين


وقالت وكيل المجلس فيبي فوزي ” إن قضية تنمية الوعي قضية مهمة في هذا التوقيت مطالبة من الحكومة شرح ما تتخذه من إجراءات في هذا الملف الذي يكرس مبدأ ” بناء الأنسان المصري “.


وأضافت وكيل المجلس خلال الجلسة العامة أن ” بناء الإنسان المصري تعني تنمية وعيه وترقيته بما يتناسب مع مكانة مصر وحضارتها وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة مثل الأزمة السكانية مضيفة : ” الوعي يجب أن يتطرق أيضا للأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية”.

اقرأ أيضا  بوتين يعلن عن تحولات إيجابية في المحادثات مع كييف
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

واشنطن تحذر الصين من عواقب تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لموسكو

أحمد فراج 11:26 ص, الأثنين, 14 مارس 22

النيابة تباشر التحقيقات في وفاة حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين

المال - خاص 11:47 م, الأحد, 13 مارس 22

إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة بين المغرب وإسرائيل

أيمن عزام 10:40 م, الأحد, 13 مارس 22

«زراعة الشيوخ» توصي بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانا

ياسمين فواز 9:56 م, الأحد, 13 مارس 22

«تعليم الشيوخ» توصي بإعادة النظر في قانون التوقيع الإلكتروني الحالي

ياسمين فواز 9:27 م, الأحد, 13 مارس 22

صحة الشيوخ: المكملات الغذائية من الصناعات الواعدة حال تهيئة المناخ المناسب بعيدا عن تضارب الاختصاصات

ياسمين فواز 6:31 م, الأحد, 13 مارس 22