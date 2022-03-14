مجلس الشيوخ: تنمية الوعي قضية مهمة ونستهدف وضع توصيات بها﻿

وكيلة مجلس الشيوخ تطالب الحكومة بشرح ما تتخذه من إجراءات لتنمية الوعي

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على أهمية قضية “الوعي” التي يناقشها المجلس اليوم وأضاف خلال الجلسة العامة ” يهمنا جميعا الوصول لتوصيات تخص هذا الأمر خلال الجلسة العامة.



جاء ذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من العضـو وطارق نصير عضو مجلس الشيوخ أن حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وأكثر من عشرين عضـوا ، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول “استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف ” .



وقالت وكيل المجلس فيبي فوزي ” إن قضية تنمية الوعي قضية مهمة في هذا التوقيت مطالبة من الحكومة شرح ما تتخذه من إجراءات في هذا الملف الذي يكرس مبدأ ” بناء الأنسان المصري “.



وأضافت وكيل المجلس خلال الجلسة العامة أن ” بناء الإنسان المصري تعني تنمية وعيه وترقيته بما يتناسب مع مكانة مصر وحضارتها وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة مثل الأزمة السكانية مضيفة : ” الوعي يجب أن يتطرق أيضا للأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية”.