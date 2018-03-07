مجلس الشاى الهندى: وصلنا المركز الثاني عالميا في 2017

سمر السيد قال شيمال ميسرا ، نائب رئيس مجلس الشاى الهندى، إن بلاده تعتبر ثانى أكبر منتج للشاى بعد الصين فى العالم وتأتى فى المركز الرابع بعد الصين وكيبنيا وسيرنلاكا ضمن قائمة المصدرين وأرجع ذلك لأن السوق المحلية لديهم تستوعب أكثر من ألف مليون كجم سنوياً. وأضاف فى فعاليات الم

سمر السيد

قال شيمال ميسرا ، نائب رئيس مجلس الشاى الهندى، إن بلاده تعتبر ثانى أكبر منتج للشاى بعد الصين فى العالم وتأتى فى المركز الرابع بعد الصين وكيبنيا وسيرنلاكا ضمن قائمة المصدرين وأرجع ذلك لأن السوق المحلية لديهم تستوعب أكثر من ألف مليون كجم سنوياً.

وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته السفارة الهندية بالقاهرة اليوم بمناسبة زيارة وفد الشاى الهندى لمصر ، أن صادرات بلاده من الشاى العام الماضى سجلت نحو 240 مليون كجم وهو أعلى رقم حققته فى العقود الثلاثة الماضية ، وهناك رغبة فى التوسع فى ذلك.

وقال أن إجمالى إنتاجهم من الشاى العام الماضى سجل نحو 1279 مليون كجم على مساحة نصف مليون هكتار

ولفت إلى أن هناك 2.5 مليون شخص يعملون فى ذلك القطاع ونصف قوة العمل نساء وهذه تعتبر سمة مهمة هناك.

وأشار إلى أن إنتاجهم من الشاى فى وقت سابق لم تكن يزيد على 300 مليون كجم.

وأضاف أن الشاى الأسود الهندى يستحوذ على 48% من التجارة العالمية وعليه إقبال مرتفع من منطقة الشرق الأوسط

ولفت إلى أن بلاده لديها أنواع مختلفة من الشاى وذلك يعتمد على المناخ والتربة وكميات الأمطار وممارسات الزراعة التى يتم اعتمادها فى هذا الشأن.

وأوضح أن الشاي يعتبر مشروب خاص فى مصر وجميع بلدان العالم ويأتى بعد المياه كأحد المشروبات الرائجة ويمكن تناوله فى جميع الأوقات ، وبالتالى يمثل فرصة لتعزيز وتقوية الروابط الثقافية بين جمبع البلدان.

وعرض على مصر تقديم أطيافاً متعددة من الشاى ، مشيراً إلى أن تجارة البلدين فيه العام الماضى سجلت أرقاماً مرتفعة بعد انخفاضها نتيجة ارتفاع سعر التعريفات الجمركية عليه.

وذكر أن مجلس الشاى الهندى تم إنشائه فى عام 1953 لتطوير صناعته التى تنتشر فى جميع أنحاء البلاد وخاصة فى منطقة الشرق.

وتزور بعثة تجارية مكون من 23 عضو عامل بمجال الشاى الهندى برئاسة شيامال ميشرا سكرتير مشترك بوزارة التجارة الهندية ونائب رئيس مجلس الشاى لمصر فى الفترة من 6 إلى 9 مارس الجارى لبحث تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين فى قطاع الشاى .

