مجلس السيادة السوداني يؤكد متانة علاقات بلاده السياسية والاقتصادية مع مصر

جدد مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقوفه بجانب مصر في المحافل الإقليمية والدولية مؤكدا متانة العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك لدى مشاركة وزير المعادن محمد بشير عبد الله أبونمو ممثلا لمجلس السيادة الانتقالي في احتفالات سفارة جمهورية مصر العربية بالخرطوم مساء اليوم باليوم الوطني لبلادها بحضور لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية ونجوم المجتمع السوداني.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الوزير أكد خلال مخاطبته الحفل المراسمي للسفارة عمق ومتانة العلاقات بين الدولتين، خاصة في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، مشددا أن خصوصية هذه العلاقة تحتم تطويرها والارتقاء بها نحو مستقبل منشود وفق رؤية استراتيجية، مشيرا إلى دعم السودان حكومة وشعبا لتطور وازدهار التعاون الاقتصادي بين البلدين المتمثل في مشروع الربط الكهربائي والتجارة والاستثمار.

وعبر ممثل مجلس السيادة عن عميق شكر وتقدير القيادة السودانية لموقف مصر الداعم والمساند للسودان وشعبه خلال هذه الفترة المهمة من تاريخ البلاد، مبينا أن العلاقات بين البلدين تدعمها ركائز التاريخ والحضارة والجغرافيا وروابط الدم واللغة والدين.

وأكد الوزير أن السودان يخطو بخطي ثابتة وصادقة نحو التحول الديمقراطي الشامل الذي يحقق آمال الشعب السوداني ويلبي طموحاته المشروعة في التنمية والعيش الكريم للمواطنين دون تميز إنفاذا لشعارات الشعب السوداني التي رفعها في ثورته المجيدة.

وفي ختام كلمته جدد ممثل مجلس السيادة وزير المعادن محمد بشير أبونمو استمرار التنسيق السياسي والاقتصادي على مستوى القادة والوزراء واللجان المشتركة في شتى المجالات.

من جانبه تقدم سفير مصر بالخرطوم السفير حسام عيسى بالشكر والتقدير للقيادة السودانية، معلنا عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات والمصالح الاقتصادية داعيا رجال الأعمال في البلدين للاستفادة من الميزات والموارد الطبيعية في الدولتين الشقيقتين.