مجلس السعادة العالمي يدعو الحكومات لتحقيق قفزة فى سياساتها

سمر السيد: عقد مجلس السعادة العالمي، اجتماعا ضمن فعاليات الدورة الثانية للحوار العالمي للسعادة الذي ينظم في إطار الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في الفترة من 11 - 13 فبراير.ووفق بيان صحفى صادر عن القمة ، ناقش الاجتماع بحضور عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب

سمر السيد:

عقد مجلس السعادة العالمي، اجتماعا ضمن فعاليات الدورة الثانية للحوار العالمي للسعادة الذي ينظم في إطار الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في الفترة من 11 – 13 فبراير.

ووفق بيان صحفى صادر عن القمة ، ناقش الاجتماع بحضور عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، والذي ترأسه البروفيسور جيفري ساكس أستاذ التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأميركية، وحضره أعضاء المجلس، حصيلة أعمال المجلس خلال العام الأول منذ إطلاقه، وتوجهات العمل خلال الفترة المقبلة.



وبحث المجتمعون سبل تعميم نتائج التقرير العالمي لسياسات السعادة الذي أصدره المجلس، وآليات الاستفادة منها في دعم جهود الدول لتحقيق السعادة والارتقاء بمستويات جودة حياة المجتمعات، إضافة إلى محاور التقرير المقبل الذي سيعمل المجلس على إعداده خلال العام الحالي.

وأشاد المجتمعون بالخطوات العملية التي اتخذتها الإمارات في تعميم ثقافة السعادة وتعزيز تبنيها منهج عمل وثقافة مجتمعية، والانعكاسات الإيجابية لهذه التوجهات على سعاد المجتمع ومستويات جودة الحياة في الإمارات.

وشددوا على ضرورة سعي حكومات العالم لتحقيق قفزة نوعية في سياساتها لتكون أكثر استجابة لطموحات شعوبها، وأكثر ابتكاراً في قياس السعادة وجودة الحياة استناداً إلى العلوم الحديثة.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطلق المجلس العالمي للسعادة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة في 20 مارس 2017، ليمثل مبادرة إيجابية من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسهاماً في الجهود العالمية لتعزيز سعادة المجتمعات وجودة الحياة فيها.

ويهدف مجلس السعادة العالمي إلى مساعدة الحكومات على تبني مفاهيم السعادة في خططها واستراتيجياتها وأجندات عملها، للارتقاء بمستويات حياة الشعوب، ويساعدها على تجاوز تحديات المستقبل، ويشكل جهة استشارية تضم نخبة من العلماء والخبراء العالميين والمسؤولين الدوليين.



ويضم المجلس في عضويته كلا من: إيرينا بوكوفا المدير العام السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، واللورد غوس أودونيل وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني الأسبق أمين عام الخدمة المدنية، واللورد ريتشارد لايارد مدير برنامج الرفاه في مركز الأداء الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد، والبروفيسور جون هاليول الأستاذ الفخري في علم الاقتصاد في جامعة كولومبيا البريطانية، والبروفيسور إد دينر أستاذ علم النفس في جامعة يوتا وجامعة فرجينيا، والبروفيسور مارتن سيليغمان مؤسّس علم النفس الإيجابي مدير مركز علم النفس الإيجابي في جامعة بنسلفانيا، وليسي كينغو الرئيس التنفيذي المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وداشو كارما أورا رئيس مركز بوتان لدراسات وأبحاث الناتج الوطني للسعادة، والبروفيسور دانيال غيلبرت أستاذ علم النفس في جامعة هارفرد.

كما يضم المجلس، الدكتورة عائشة بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكي، والإعلامي أحمد الشقيري، والدكتورة سونيا ليوبوميرسكي أستاذة علم النفس في جامعة كاليفورنيا – ريفرسايد، وشون أكور أحد أبرز الخبراء في علم السعادة، ومارتين دوراند مديرة الإحصاء ورئيسة الإحصائيين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبروفيسور يان – إيمانويل دي نيف أستاذ الاقتصاد والاستراتيجية في كلية إدارة الأعمال بجامعة أكسفورد،