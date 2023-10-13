مجلس الذهب العالمي : 59 طنا من المعدن بـ 3 مليارات دولار خرجت من الصناديق العالمية خلال سبتمبر

كشف مجلس الذهب العالمي ، أن 59 طنا من الذهب بقيمة 3 مليارات دولار خرجت من صناديق الذهب العالمية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأشار المجلس في تقرير صادر عنه أن التدفقات النقدية التي خرجت من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب منذ بداية العام حتى الآن بلغت 11 مليار دولار أمريكي. وانخفض إجمالي الحيازات لدى الصناديق بمقدار 189 طنًا حتى الآن هذا العام.

وشهدت صناديق الذهب المتداولة المدعومة بالذهب المادي تدفقات خارجية على المستوى الشهري، إذ خسرت 3 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاضًا قدره 59 طنًا في الحيازات بحلول نهاية سبتمبر، واستقر إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة الصناديق عند 198 مليار دولار أمريكي، متأثرة أيضًا بانخفاض سعر الذهب بنسبة 4% تقريبًا.

بيانات شهر سبتمبر دفعت خسائر الربع الثالث في صناديق الذهب المتداولة إلى 8 مليارات دولار بمقدار 139 طن من الذهب، ومثلت الصناديق في أمريكا الشمالية أكبر خسائر بمقدار 6 مليارات دولار تليها الصناديق في أوروبا، بينما شهدت الصناديق في آسيا دخول تدفقات بنسبة 11%.

وأوضح المجلس صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب شهدت تدفقات خارجية قدرها 224 طنًا في الأشهر الأربعة الماضية كما وصات حيازات الذهب لدى صناديق الاستثمار المتداولة إلى أدنى مستوى لها منذ 3.5 سنة.

بينما خلال الفترة نفسها خسر الذهب 4.5% فقط من قيمته، وهو أداء مرضٍ بشكل كبير خاصة مع تزامن هذا مع قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما.

الطلب الفعلي على الذهب كان له أثر إيجابي كبير لدعم الذهب ليس فقط من قبل البنوك المركزية ولكن من قبل المستهلكين أيضا الذين يسعون إلى التحوط ضد موجة التضخم التي ضربت الاقتصاد العالمي.