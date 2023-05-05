مجلس الذهب العالمي : هبوط الطلب على المعدن الأصفر في الربع الأول

شهد الطلب العالمي على الذهب هبوطا في الربع الأول من العام الجاري، حيث قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية والمستهلكين الصينيين بانخفاض في شراء المستثمرين، حسبما ذكر بيان صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم الجمعة.

وذكر المجلس في أحدث تقاريره الفصلية عن اتجاهات الطلب أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طنا بانخفاض 13 بالمئة عن الربع نفسه من العام الماضي.

ويأتي نحو نصف الطلب على الذهب من تجار المجوهرات فيما يأتي باقي الطلب من المستثمرين والدول. ويعتبر المعدن النفيس من الأصول الآمنة وعادة ما يقبل المستثمرون على شرائه بصورة أكبر في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

وارتفع الطلب إلى أعلى مستوى في 11 عاما في 2022.

يأتي هذا في وقت تحوم فيه أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2000 دولار للأوقية.

وأشار المجلس إلى أن البنوك المركزية اشترت 228 طنا من الذهب خلال الربع الأول، وهي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية في الربع الأول من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.